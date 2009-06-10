[Проект обновлён]

Нужно написать движок на PHP для сайта объявлений о недвижимости. Не для агентства. Предполагается пополнение базы объявлений пользователями сайта.

Помимо PHP, предполагается использование MySQL, HTML, CSS, JavaScript, ЧПУ, Шаблоны, AJAX.

Создание графического дизайна не входит в этот проект, необходимо лишь простое "текстовое оформление".

Если вы уже занимались подобными задачами, с интересом рассмотрю образцы ваших предыдущих работ и выслушаю приблизительную стоимость работы.

К настоящему времени исполнитель ещё не выбран, поэтому с интересом рассмотрю новые предложения.

Приблизительное ТЗ есть, вышлю потенциальному исполнителю.

"Заоблачную оплату" пообещать не могу, т. к. проект изначально некоммерческий, но могу пообещать нормальную оплату, порядочность и корректность.