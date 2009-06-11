Срочно нужен флешер поправить сайт, вопрос заключается в том,что программист пропал с предоплатой, а заказчик англоговорящий и все переговоры нужно вести на англ. То есть постанова задачи такова, до 9-00 по Москве нужно полностью поправить сайт.

Кто имеет опыт пишите, сроки,сумму,контакты

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