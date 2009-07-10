Доброго времени суток. Нужна небольшая доработка в shop-script/ думаю для спеца работы минут на 7. Проблема в том что не выводятся картинки подкатегорий, на сервер картинки загружены. ...
Доработка сайта на PHP
Необходимо доработать уже имеющийся сайт. Добавить некоторые элементы в меню на главной странице и заполнить их( мелкие элементы верстки), доработать проверку данных форм регистрации в юзер зоне (длина пароля и т.д.), также в юзер зоне добавить содержимое в меню (табы на аяксе), реализовать переключения языковой версии сайта.
+ много по sql
Предпочтения - цена/качество.
Срок не более 10 дней.
Выбранный исполнитель
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