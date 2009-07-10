Доработка сайта на PHP

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок327 просмотров

Необходимо доработать уже имеющийся сайт. Добавить некоторые элементы в меню на главной странице и заполнить их( мелкие элементы верстки), доработать проверку данных форм регистрации в юзер зоне (длина пароля и т.д.), также в юзер зоне добавить содержимое в меню (табы на аяксе), реализовать переключения языковой версии сайта.

+ много по sql

Предпочтения - цена/качество.

Срок не более 10 дней.

PHPSQL
16 лет назад
DIVINE
Игорь 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$1000
4 дня
Выполнили работу качественно, огромное спасибо. Рекомендую!
+++

Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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