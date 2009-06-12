Сделать графики на основе любой php библиотеки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок236 просмотров

Нужно сделать графики на php (2 штуки),

на основе любой библиотеки которая красиво рисует их, например pChart и т.п.

цель: показывать изменение позиций.

на входе будут: дата, слово, позиция.

пишите в аську или пм, расскажу подробнее,

приоритет тому кто делал такое и сделает быстро.

PHP
16 лет назад
WebCreated
Вадим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

serpanov
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

serpanov
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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