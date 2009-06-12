[Проект обновлён] Нужно написать движок на PHP для сайта объявлений о недвижимости. Не для агентства. Предполагается пополнение базы объявлений пользователями сайта. Помимо PHP, предполагается использование MySQL, HTML, CSS, JavaScript, ...
Сделать графики на основе любой php библиотеки
Нужно сделать графики на php (2 штуки),
на основе любой библиотеки которая красиво рисует их, например pChart и т.п.
цель: показывать изменение позиций.
на входе будут: дата, слово, позиция.
пишите в аську или пм, расскажу подробнее,
приоритет тому кто делал такое и сделает быстро.
Выбранный исполнитель
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