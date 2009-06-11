Индивидуальный цвет ника на форуме IPB

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Закрыт4 заявки179 просмотров

Требуется реализовать РАБОТАЮЩИЙ метод смены цвета ника (в теме) на форуме IPB.

Пробовал делать самостоятельно: на своих браузерах цвета меняются, а у форумчан нет. Реализовывал через CSS...

P.S. У одного юзера норм - отображает.

Подробности по ICQ: 41146 нуль 71 пять

CSS
16 лет назад
fix13
Илья 
33 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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