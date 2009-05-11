Требуется сверстать такую же форму как здесь http://json.teztour.com/static/ats/ts_individuals/stContent.html?country=1104&city=345 которая имела бы такой же функционал, но при нажатии на кнопку должно формироваться письмо с выбранными полями и отправляться на почту. основная сложность здесь состоит в том, что ...
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- $20Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен веб-программист возможно на продолжительный срок. Нужно добавить к движку U-Administrator возможность онлайн бронирования билетов (тур компания) с помощью файлов (т.е. без MySQL). сайт движка для ознакомления: http://u-administrator.com Подробности в ICQ: 411-460-715Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется не дорогой и адекватный рерайтер\копирайтер, способный работать по любой из следующих тематик (по выбору): - аниме - бодибилдинг В не зависимости от типа работы (рерайт или копирайт) нужно будет писать тексты, оптимизированные под определённые запросы. Связь по ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется специалист, способный раскрутить сайт компании по Питеру. Требуемая посещаемость: не менее 300 уников Оплата: по факту Рассмотрю ВЫГОДНЫЕ предложения в icq: 411-460-715Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется человек способный написать расширенную форму обратной связи. Если возможно, то встроить в движок DLE. Форма нужна для отправки заявок... Поля формы: 1) ФИО (одно поле) 2) телефон 3) услуга (выпадающий список) 4) число (выпадающий список) 5) месяц (выпадающий список) 6) время (выпадающий ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется большой поклонник аниме + к этому рерайтер Нужно будет рерайтить анимешные статьи, рецензии, обзоры... Бюджет не большой! Цены на услуги должны быть менее 1$ за 1000 символов без пробелов Настоящий поклонник аниме и платы не возьмёт! ;) ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Требуется реализовать РАБОТАЮЩИЙ метод смены цвета ника (в теме) на форуме IPB. Пробовал делать самостоятельно: на своих браузерах цвета меняются, а у форумчан нет. Реализовывал через CSS... P.S. У одного юзера норм - отображает. Подробности по ICQ: 41146 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Ищу человека, способного сделать flash-шапку для казино http://goldenslots.co.cc Бюджет: в пределах 10$ Выслушаю предложения в ICQ: 41146 нуль 71 пятьЛоготипы и Знаки9 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт: http://animefuns.net Тематика: развлечения, аниме Требуется: человек, готовый обеспечить ежедневную посещаемость сайта 300+ Бюджет: я не богач, т.к. проект совсем новый и ещё особо с него не получил, но хотелось бы, чтоб не дорого! Сроки: не определены ICQ: 411-460-715 Выслушаю выгодные ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $5
Есть форум с внутренней валютой! Нужно реализовать её пополнение через отправку СМС (сервис smscoin.com). План: 1) Пользователь переходит по ссылке (типа "Пополнить баланс") 2) Скрипту передаётся ID пользователя на форуме 3) остальное, думаю, сам сделаю. Если нет, то обращусь! Предложения ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен хороший рерайтер для рерайтинга статей на тему АНИМЕ. Оплата: договорная. Цену не загибать - бюджет не большой! Здесь предложения не оставляйте - пишите в асю: 411-460-715Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен15 лет назад