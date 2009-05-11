fix13

Илья fix13

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Создание сайтов / уникальных дизайнов / рекламных баннеров

Доступные услуги по созданию сайтов, уникальных дизайнов, анимированных и статичных баннеров.

  • Форма отправки заявки

    $20

    Требуется сверстать такую же форму как здесь http://json.teztour.com/static/ats/ts_individuals/stContent.html?country=1104&amp;city=345 которая имела бы такой же функционал, но при нажатии на кнопку должно формироваться письмо с выбранными полями и отправляться на почту. основная сложность здесь состоит в том, что ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить онлайн бронирование билетов

    Нужен веб-программист возможно на продолжительный срок. Нужно добавить к движку U-Administrator возможность онлайн бронирования билетов (тур компания) с помощью файлов (т.е. без MySQL). сайт движка для ознакомления: http://u-administrator.com Подробности в ICQ: 411-460-715

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется адекватный рерайтер\копирайтер

    Требуется не дорогой и адекватный рерайтер\копирайтер, способный работать по любой из следующих тематик (по выбору): - аниме - бодибилдинг В не зависимости от типа работы (рерайт или копирайт) нужно будет писать тексты, оптимизированные под определённые запросы. Связь по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Раскрутка сайта для Питера

    Требуется специалист, способный раскрутить сайт компании по Питеру. Требуемая посещаемость: не менее 300 уников Оплата: по факту Рассмотрю ВЫГОДНЫЕ предложения в icq: 411-460-715

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Расширенная форма обратной связи

    Требуется человек способный написать расширенную форму обратной связи. Если возможно, то встроить в движок DLE. Форма нужна для отправки заявок... Поля формы: 1) ФИО (одно поле) 2) телефон 3) услуга (выпадающий список) 4) число (выпадающий список) 5) месяц (выпадающий список) 6) время (выпадающий ...

    DLEФорма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайтер на постянную работу. Тематика: аниме

    Требуется большой поклонник аниме + к этому рерайтер Нужно будет рерайтить анимешные статьи, рецензии, обзоры... Бюджет не большой! Цены на услуги должны быть менее 1$ за 1000 символов без пробелов Настоящий поклонник аниме и платы не возьмёт! ;) ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Индивидуальный цвет ника на форуме IPB

    $5

    Требуется реализовать РАБОТАЮЩИЙ метод смены цвета ника (в теме) на форуме IPB. Пробовал делать самостоятельно: на своих браузерах цвета меняются, а у форумчан нет. Реализовывал через CSS... P.S. У одного юзера норм - отображает. Подробности по ICQ: 41146 ...

    CSS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Добиться посещаемости 300+

    Сайт: http://animefuns.net Тематика: развлечения, аниме Требуется: человек, готовый обеспечить ежедневную посещаемость сайта 300+ Бюджет: я не богач, т.к. проект совсем новый и ещё особо с него не получил, но хотелось бы, чтоб не дорого! Сроки: не определены ICQ: 411-460-715 Выслушаю выгодные ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внедрить пополнение баланса через СМС на форум

    $5

    Есть форум с внутренней валютой! Нужно реализовать её пополнение через отправку СМС (сервис smscoin.com). План: 1) Пользователь переходит по ссылке (типа "Пополнить баланс") 2) Скрипту передаётся ID пользователя на форуме 3) остальное, думаю, сам сделаю. Если нет, то обращусь! Предложения ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Roosso
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Внедрить пополнение баланса через СМС на форум
Все было хорошо. Рекомендую.
Работник быстро и без всяких вопросов выполнил задание! Рекомендую! Качество на высшем уровне!
Ответный отзыв
imposter
Дмитрий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Требуется на временную работу рерайтер
Хороший заказчик.
Данный фрилансер быстро понял задачу для выполнения и в кратчайшие сроки выполнил её! Рекомендую! +
Ответный отзыв
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Требуется адекватный рерайтер\копирайтер
Отлично поставленное ТЗ, своевременная оплата. Понравилось сотрудничать, будем и дальше работать!
Очень адекватный и оперативный фрилансер. Рекомендую. Результатом остался доволен - тексты были 100% уникальными и читабильными.
Ответный отзыв
Dimec
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Расширенная форма обратной связи
Грамотное и понятное ТЗ. Приятный в общении :) Рекомендую к сотрудничеству.
Адекватный, оперативный и опытный фрилансер. Выполнил в срок сверх задания и при этом не добавил ни копейки. +10 Рекомендую!
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