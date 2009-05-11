Требуется сверстать такую же форму как здесь http://json.teztour.com/static/ats/ts_individuals/stContent.html?country=1104&city=345 которая имела бы такой же функционал, но при нажатии на кнопку должно формироваться письмо с выбранными полями и отправляться на почту. основная сложность здесь состоит в том, что ...