Требуется бот

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки259 просмотров

Требуется написать простенький бот для оставки сообщений в чате и форуме.

Оплата пополнением счета Киевстара или МТС.

Подробности ТЗ по аське 588-495-488 или [email protected]

16 лет назад
4inasky
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров