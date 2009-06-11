Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Стоит задача по разработке Web-распределенного приложения. Связка такая: request: браузер пользователя – AJAX – SoapClient(PHP) – HTTP(S) – SoapApp (SoapServer + пользовательский модулья для сложения ...
Требуется бот
Требуется написать простенький бот для оставки сообщений в чате и форуме.
Оплата пополнением счета Киевстара или МТС.
Подробности ТЗ по аське 588-495-488 или [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужно несколько доработать компонент NewsGrabberJC (Joomla) , а точнее создать плагин. Он должен корректно рассортировывать импортируемый контент по категориям сайта. Например на сайте категоиря ЭКОНОМИКА, а в лентах-донорах категории ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать графики на php (2 штуки), на основе любой библиотеки которая красиво рисует их, например pChart и т.п. цель: показывать изменение позиций. на входе будут: дата, слово, позиция. ...Завершен16 лет назад
Нужен скрипт хаба. Со всеми функциями как на protax только это будет скрипт на php.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно написать скрипт автоматической оплаты за сеть/интернет. Необходимо дабы пользователь вводил свои данные (логин или телефон) и сумму на которую следует пополнить счет (wmu валюта если играет роль).Завершен16 лет назад
Необходимо написать парсер новостей, движок сайта Strawberry. То есть нужно уже быть знакомым с этим движком. Ленты новостей на выбор: мои или предложенные вами. Помимо самих новостей необходимы картинки, сохраненные на сервере, превью картинок 100px. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт как plati.ru Система платежей, пользователи отзывы, ну в общем функционал plati.ruВеб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Всем привет! Представьте себе типовой ресурс тематики "недвижимость": каждый зарегистрированный пользователь сам может добавлять объекты — квартиры, комнаты, даже дома с описанием и фотографиями. За показ объявлений взимается определённая плата в сутки за ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно настроить почту в каталоге. Движок Друпал. В общем проблема в том что когда отправляются письма и они приходят получателю то вид у них не такой какой должен быть. Вот: ?= ...Завершен16 лет назад
- $2500
Нужна программа на .php/sql которая будит следить за обновлениями на торрент сайтах и т.п., заносила новые данные в общую базу данных.Завершен16 лет назад