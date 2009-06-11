Необходимо внести небольшое изменение в скрипт Aardvark Topsites PHP 5.2.1 Необходимо, чтобы вместе с кодом счетчика выводилась моя маленькая ссылка (простая однолинковая). Ссылка должна быть расположена под счетчиком (без интервала, можно сказать ...
Верстка + прикрутить TYPO3
Имеются готовые psd макеты (4), требуется свертстать и прикрутить cms TYPO3.
Срок, цена? примеры работ?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть такая штука - http://www.google.com/sktool/ Вводишь url - получаешь табличку с кейвордами. Нужно сделать функцию или класс на php, передаёшь ей url - она в ответ данные с таблицы в виде ...Завершен16 лет назад
- $5
Требуется реализовать РАБОТАЮЩИЙ метод смены цвета ника (в теме) на форуме IPB. Пробовал делать самостоятельно: на своих браузерах цвета меняются, а у форумчан нет. Реализовывал через CSS... P.S. У одного юзера ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется написать простенький бот для оставки сообщений в чате и форуме. Оплата пополнением счета Киевстара или МТС. Подробности ТЗ по аське 588-495-488 или [email protected]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Стоит задача по разработке Web-распределенного приложения. Связка такая: request: браузер пользователя – AJAX – SoapClient(PHP) – HTTP(S) – SoapApp (SoapServer + пользовательский модулья для сложения ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужно несколько доработать компонент NewsGrabberJC (Joomla) , а точнее создать плагин. Он должен корректно рассортировывать импортируемый контент по категориям сайта. Например на сайте категоиря ЭКОНОМИКА, а в лентах-донорах категории ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать графики на php (2 штуки), на основе любой библиотеки которая красиво рисует их, например pChart и т.п. цель: показывать изменение позиций. на входе будут: дата, слово, позиция. ...Завершен16 лет назад
Нужно написать скрипт автоматической оплаты за сеть/интернет. Необходимо дабы пользователь вводил свои данные (логин или телефон) и сумму на которую следует пополнить счет (wmu валюта если играет роль).Завершен16 лет назад
Необходимо написать парсер новостей, движок сайта Strawberry. То есть нужно уже быть знакомым с этим движком. Ленты новостей на выбор: мои или предложенные вами. Помимо самих новостей необходимы картинки, сохраненные на сервере, превью картинок 100px. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт как plati.ru Система платежей, пользователи отзывы, ну в общем функционал plati.ruВеб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад