Необходимо внести небольшое изменение в скрипт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок256 просмотров

Необходимо внести небольшое изменение в скрипт Aardvark Topsites PHP 5.2.1

Необходимо, чтобы вместе с кодом счетчика выводилась моя маленькая ссылка (простая однолинковая). Ссылка должна быть расположена под счетчиком (без интервала, можно сказать как единое целое), а не в одну строку с ним. Текст ссылки и линк периодически будут меняться. Ссылки, которые уже установлены пользователями остаются без изменений, а новые выводятся с новым текстом.

Код счетчика можно получить при регистрации (отправляется по электронке) и через контрольную панель (>Код ссылки) пользователя. В обеих случаях вместе с кодом счетчика должна быть моя маленькая ссылка.

PHP
16 лет назад
glomyyy
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

maridansoft
Малхасян 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
16 лет назад
$5
2 дня
Приятно работать. Компетентный и добросовестный человек. Рекомендую!
Если не изменяет память оплатил вовремя. Все ОК

Заявки фрилансеров

maridansoft
Малхасян 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
16 лет назад