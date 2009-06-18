Необходимо внести небольшое изменение в скрипт Aardvark Topsites PHP 5.2.1

Необходимо, чтобы вместе с кодом счетчика выводилась моя маленькая ссылка (простая однолинковая). Ссылка должна быть расположена под счетчиком (без интервала, можно сказать как единое целое), а не в одну строку с ним. Текст ссылки и линк периодически будут меняться. Ссылки, которые уже установлены пользователями остаются без изменений, а новые выводятся с новым текстом.

Код счетчика можно получить при регистрации (отправляется по электронке) и через контрольную панель (>Код ссылки) пользователя. В обеих случаях вместе с кодом счетчика должна быть моя маленькая ссылка.