Смена CMS сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка310 просмотров

Зміна CMS сайту з Joomla на більш захищену. Бажано також з відкритим кодом.

Характеристики сайту - на запит.

Joomla
16 лет назад
harmash
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров