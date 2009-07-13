Натянуть дизайн на джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок272 просмотра

1. Натянуть дизайн на джумлу 1.5.9

2. Поставить Фотогалерею, Новости и Спец. предложения

3. Сдать под ключ на нашем хостинге

Предложения только сюда - приват, аська и пр. не отвечаю.

Выбор исполнителя по цена/отзывы

PS

См. профиль - мы сами студия, просто сейчас рук не хватает. Енд-юзерские цены не рассматриваем.

Joomla
16 лет назад
m2
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена качественно, все доп. пожелания и коррективы были выполнены. Будем продолжать сотрудничество.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 лет назад