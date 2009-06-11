Создание системы на flash для звонков по Asterisk

Необходимо создать систему,отдаленно напоминающую следующую звонилку:

http://www.flaphone.com/

Смысл здесь в том,что надо вводить номер онлайн в такой системе - и по нему будет звонить робот из системы Asterisk.

Еще там должна быть проверка на время - чтобы поздно ночью не шли звонки, и на корректность указанного номера.

И - когда нужно позвонить,тоже должно быть поле,чтобы его указать надо было.

Работать надо будет в паре со спецом по Asterisk нашим. Он будет разъяснять,в каком поле чего необходимо сделать.

В принципе,ничего сложного, единственно - требуется хорошее знание разработческого флеша .

Пишите цены,сроки - это уже как получится.