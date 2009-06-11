Скопировать базу SQL

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Закрыт18 заявок335 просмотров

Нужно скачать базу SQL и закачать на другой хостинг, причем 2 раза закачать сделать 2 базы но по разному назвать. Потом на этом же хостинге скопировать файлы в другую папку. И прописать базу в файле чтоб работало все. Движок друпал. В общем-то ничего сложного, сделал бы сам но инет не позволяет.

Нужен человек который разбирается в друпал.

DrupalSQL
16 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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