Скопировать базу SQL

Нужно скачать базу SQL и закачать на другой хостинг, причем 2 раза закачать сделать 2 базы но по разному назвать. Потом на этом же хостинге скопировать файлы в другую папку. И прописать базу в файле чтоб работало все. Движок друпал. В общем-то ничего сложного, сделал бы сам но инет не позволяет.

Нужен человек который разбирается в друпал.