Креативный flash-ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки257 просмотров
#1$

Нужно разработать супер-креативный и оригинальный flash-ролик с примером получения прибыли на рынке форекс. При добавлении заявки на участие в конкурсе, описывайте идею ролика. В личку писать не надо - Ваши предложения вижу только я. Победитель конкурса в последующем и изготавливает сам ролик. Идеи описывать подробно!!!

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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