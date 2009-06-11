Креативный flash-ролик

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Нужно разработать супер-креативный и оригинальный flash-ролик с примером получения прибыли на рынке форекс. При добавлении заявки на участие в конкурсе, описывайте идею ролика. В личку писать не надо - Ваши предложения вижу только я. Победитель конкурса в последующем и изготавливает сам ролик. Идеи описывать подробно!!!