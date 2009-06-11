Плагин для работы в sape.ru Нужна проверка некоторого параметра (который выдаёт удалённый скрипт при передаче ему урл) ссылок на страницах sape.ru Нужна одиночная проверка (щелчком по кнопке) и массовая (кнопка на панели)
Создать сайт из готового шаблона
Есть сверстанные макеты. Нужно создать сайт на их базе (предположительно на базе CMS Joomla).
Разделы стандартные: новости, статьи, галерея, гостевая, обявления. (+ блок погода)
От вас цена и сроки. В личку не писать, сообщения не будут прочитаные.
Заявки фрилансеров
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