Создать сайт из готового шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт45 заявок396 просмотров

Есть сверстанные макеты. Нужно создать сайт на их базе (предположительно на базе CMS Joomla).

Разделы стандартные: новости, статьи, галерея, гостевая, обявления. (+ блок погода)

От вас цена и сроки. В личку не писать, сообщения не будут прочитаные.

Joomla
16 лет назад
WebAngel
46 лет
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров