PHP, работа с датой и временем

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен21 заявка331 просмотр

Нужно собрать выбранные данные из таблицы и затем при сравнении вывести.

Таблица представляет из себя линии по дням и колонки по часам.

Нужно записать выбранные данные в базу, затем при выводе сравнить с текущей датой, и если оно совпадает по дню недели и времени - вывести.

Таблицу смотрите в приложении.

PHP
16 лет назад
bravo5
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Сделал работу быстро поначалу я подумал что не то сделал, но он мне все объяснил и помог настроить за что ему спасибо
Работал в небольшом проекте Женей. Показал себя отечественным заказчиком. рекомендую оплата вовремя и без проблем

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tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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