PHP, работа с датой и временем

Нужно собрать выбранные данные из таблицы и затем при сравнении вывести.

Таблица представляет из себя линии по дням и колонки по часам.

Нужно записать выбранные данные в базу, затем при выводе сравнить с текущей датой, и если оно совпадает по дню недели и времени - вывести.

Таблицу смотрите в приложении.