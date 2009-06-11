Компонент "Вопрос-эксперту" для joomla

Модуль нужен срочно!!!

В админке:

Возможность выбрать экспертов из числа юзеров сайта

Управление Категориями Вопросов

Управление вопросами-ответами

распределение админом вопросов между экспертами

От лица одного эксперта, могут отвечать разные модераторы-администраторы.

с фронта:

список экспертов

вопросы задаются в категорию, админ распределяет вопросы между экспертами или пользователь можно конкретно задать вопрос определенному эксперту.

модерация экспертами "своих" вопросов , ответы на них

Форма добавления вопроса

имя:

e-mail:

Тема:

Разрешить публиковать вопрос на сайте:

Вопрос:

Проверочный код (Captcha)

Если пользователь зарегистрирован и авторизован, данные подгружать из профиля.

При появлинии вопроса админ (или эксперт, к которому вопрос) получает мыло с вопросом.

После ответа уведомление об ответе получает юзер, задавший вопрос.

Неавторизованным в форме вопроса выводится каптча.