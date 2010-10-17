Контакты с мобильного - в интернет.

Мне нужна реализация такого:

Передача из телефонов (всех типов - или подавляющего большинства) на сервер в интернет (по вап syncml, вай-фай для смартфонов) базы смс и контакт листа. Если с смс сложности - то можно только контакт листа.

Возможно для этого потребуется программа для телефона, а может быть может получится на syncml для несмартфонов, и некая передача файла телефонной книги для смартфонов.

Для итоговой информации нужно сделать таблицу в бд и все.

Очень желателен опыт реализации аналогичного проекта - так как уже была попытка создать подобное - не получилось.

Был вопрос про платформы - надо чтобы работало на близком к 100% количестве платформ.