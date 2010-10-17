Контакты с мобильного - в интернет.

Мобильные приложенияЗавершен5 заявок195 просмотров
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Мне нужна реализация такого:

Передача из телефонов (всех типов - или подавляющего большинства) на сервер в интернет (по вап syncml, вай-фай для смартфонов) базы смс и контакт листа. Если с смс сложности - то можно только контакт листа.

Возможно для этого потребуется программа для телефона, а может быть может получится на syncml для несмартфонов, и некая передача файла телефонной книги для смартфонов.

Для итоговой информации нужно сделать таблицу в бд и все.

Очень желателен опыт реализации аналогичного проекта - так как уже была попытка создать подобное - не получилось.

Был вопрос про платформы - надо чтобы работало на близком к 100% количестве платформ.

13 лет назад
mzet
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
x-sam
26 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
10 дней
Очень быстро показал первые положительные результаты, дает дельные советы связанные не только с поставленой задачей, но с глобальными вопросами связанными с поставленой задачей.
Адекватный заказчик. Имеет представление, что ему нужно. Отвечал на вопросы, что возникали в процессе разработки. Оплата была произведена в полном объёме.
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