Разработка и портирование тем для мобильников

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Ищу людей с опытом создания тем для различных моделей мобильных телефонов. Присылайте информацию о себе и портфолио на [email protected]

13 лет назад
vstrecher
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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