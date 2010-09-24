Java-приложение в мобильном телефоне - Такси

Нужно Java-приложение в мобильном телефоне и айфон , выполняющие универсальные функции:

1. терминала таксиста, по которому он может:

1) принять заказ

2) менять статусы на: "машина подана", "в пути", "заказ выполнен" , "

3) указать сумму выполненного заказа

Что-то вроде http://www.taxi-infinity.ru/product/description/screenshorts/java/index.php

2. терминала клиента, по которому он может:

1) подать заказ

2) менять статусы на: "заказ выполнен" "машина не пришла"

3) указать сумму выполненного заказа

Сейчас программист пишет систему управления Такси, работать будете вместе, с него серверная часть, с вас клиентская. В откликах указывайте похожие примеры ваших работ (желательно скриншоты)

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