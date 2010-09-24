Java-приложение в мобильном телефоне - Такси

Создание простого приложения на Java для смартфона на базе андроида
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно Java-приложение в мобильном телефоне и айфон , выполняющие универсальные функции:
1. терминала таксиста, по которому он может:
1) принять заказ
2) менять статусы на: "машина подана", "в пути", "заказ выполнен" , "
3) указать сумму выполненного заказа
Что-то вроде http://www.taxi-infinity.ru/product/description/screenshorts/java/index.php
2. терминала клиента, по которому он может:
1) подать заказ
2) менять статусы на: "заказ выполнен" "машина не пришла"
3) указать сумму выполненного заказа
Сейчас программист пишет систему управления Такси, работать будете вместе, с него серверная часть, с вас клиентская. В откликах указывайте похожие примеры ваших работ (желательно скриншоты)
Укажите цену и сроки
- Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен программист с опытом разработки приложений для iPhone и iPad, а также с опытом публикаций игр в AppStore. Предполагается поэтапная разработка игры с выводом в AppStore. Оплата также поэтапная. Дописываю дизайн документ. Который будет являться техническим ...Закрыт13 лет назад
Требуется написать такую программу: - для мобильников (работает на Java) - работает с GPRS или каким-то ещё интернетом в мобиле - позволяет: а) указать в каком районе города находится человек (человек это выбирает сам) б) передать эту информацию ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Требуется программист для написания Call-back звонилки для Symbian платформы. Приложение уже имеется на Java, iPhone, Windows Mobile и Android платформах. Задача: написать, либо, если возможно, экспортировать с любой их этих платформ. Возможно долгосрочное сотрудничество при соблюдении сроков выполнения ...Закрыт13 лет назад
- $400
Нужно найти способ делать unlock, для айфонов с ОС 4.02(только 3GS, 3G итак можно) и 4.1 Бюджет обсуждаем, срок? Без предоплат, возможно поэтапно..Закрыт13 лет назад
Необходима событийная программа-календарь для iPhone OS 2.0 - iOS4, которая позволит выводить события на текущую дату. Предварительно календарь событий должен быть введен в программу либо локально, либо синхронизирован через внешний сервер.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходима событийная программа-календарь для Android OS, которая позволит выводить события на текущую дату. Предварительно календарь событий должен быть введен в программу либо локально, либо синхронизирован через внешний сервер.Закрыт13 лет назад
- $250
Необходимо следующее. Приложение , которое устанавливается на КПК и отправляет на сервер координаты своего местоположения. Более подробное ТЗ на почтуМобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Меню: цвет - [галка]круг - квадрат - треугольник выход запускается программа, рисуется фигура (треугольник) рандомным цветом, в меню можно задать форму фигуры. снизу подпись что за фигура при клике на экран меняем цвет на рандомный прога под андроид, компиляция в linux (возможно?)Мобильные приложения1 исполнительЗавершен13 лет назад
Универсальная оболочка для разговорников на разных языках, включает транскрипцию и озвучивание. Более подробная информация в виде графической схемы и текста будет выслана кандидатам. Основные возможности интерфейса - это поисковая строка-фильтр на три направления, родной ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад