Требуется написать программу для телефона на Java

Требуется программист для написания Call-back звонилки для Symbian платформы. Приложение уже имеется на Java, iPhone, Windows Mobile и Android платформах. Задача: написать, либо, если возможно, экспортировать с любой их этих платформ. Возможно долгосрочное сотрудничество при соблюдении сроков выполнения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать такую программу:
- для мобильников (работает на Java)
- работает с GPRS или каким-то ещё интернетом в мобиле
- позволяет:
а) указать в каком районе города находится человек (человек это выбирает сам)
б) передать эту информацию на сайт в интернет (как - не знаю: может, прямо в mysql базу запишет, может как-то ещё... )
в) позволяет получать информацию с сайта практически в реальном времени.
Это нужно для того чтобы:
Я захожу себе на сайт. Пишу заявочку в форме на сайте. Далее текст который я написал должен попасть к тем, у кого установлено на мобиле Java приложение. Далее в этом приложении каждый мне даёт ответ. Я вижу эту информацию на сайте. Вся переписка пишется в лог на сайте.
Вроде ничего сложного. Написал бы может и сам, да торопит уже, да и не в Java моя специализация... Кажется это всё. В общем как-то так... Остальное обсудим, когда будет примерно ясна цена.
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