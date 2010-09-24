Требуется написать программу для телефона на Java

Требуется написать такую программу:

- для мобильников (работает на Java)

- работает с GPRS или каким-то ещё интернетом в мобиле

- позволяет:

а) указать в каком районе города находится человек (человек это выбирает сам)

б) передать эту информацию на сайт в интернет (как - не знаю: может, прямо в mysql базу запишет, может как-то ещё... )

в) позволяет получать информацию с сайта практически в реальном времени.

Это нужно для того чтобы:

Я захожу себе на сайт. Пишу заявочку в форме на сайте. Далее текст который я написал должен попасть к тем, у кого установлено на мобиле Java приложение. Далее в этом приложении каждый мне даёт ответ. Я вижу эту информацию на сайте. Вся переписка пишется в лог на сайте.

Вроде ничего сложного. Написал бы может и сам, да торопит уже, да и не в Java моя специализация... Кажется это всё. В общем как-то так... Остальное обсудим, когда будет примерно ясна цена.