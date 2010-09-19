Мобильное приложение - разговорники для WinMobile.

Ищем инжинера для разработки приложений игр под Андроид. На данный момент требуется завершить проект под андроид, часть кода надо переписать, часть написать заново. Знание 1.6 и желательно 2.0 платформы Хорошая коммуникация, ежедневные билды Знание свн Частичная занятость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Универсальная оболочка для разговорников на разных языках, включает транскрипцию и озвучивание. Более подробная информация в виде графической схемы и текста будет выслана кандидатам. Основные возможности интерфейса - это поисковая строка-фильтр на три направления, родной вариант, транскрипция, иностранный вариант.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется создать приложения полностью (общий сервер, клиент, дизайн) для всех мобильных платформ: Adnroid, Symbian, iPhone, Windows mobile. Цель приложения — информация для студентов ВУЗа. Приложения должны уметь работать в оффлайн режимах с обновлениями и уметь ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно программное обеспечение. Для мобильного и сервера. Задача: 1.Пользователь посылает смс запрос на сервер. 2. С сервера приходит, готовое смс, на мобильник пользователя, с необходимыми символами. СМС может быть с неизменяемой информацией и с изменяемой информацией. На ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $3500
Есть существующий сайт, предоставляющий возможность вести учет инспекций дверей на предмет пожарной безопасности. Необходимо сделать iPhone клиент со следующей функциональностью: 1) Аутентикация на сервере (здесь и ниже для всех запросов на сервер будет предоставлен REST ...Закрыт13 лет назад
Объясню подробно что нужно. Есть java приложение. Нужно декомпилировать его и сделать его исходник(мне нужно в одном из файлов периодически менять 2 параметра. Так же нужно сделать так, чтобы исходник можно было скомпилировать обратно в ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Необходимо разработать игру "быки и коровы" для iPhone. Детали игры предоставлю по запросу. Бюджет 150$-200$ (можно обсудить). Проект не сложный для программиста с опытом. После завершения есть аналогичный проект, только со словами. Покажите свои ...Закрыт13 лет назад
Подробное ТЗ после ваших ответов. В програме так же есть игра на подобие Paper Toos Обмен данными с сайтом Обмен данными происходит при подключении через wi-fi, либо после разрешения пользователя. Информация о подарках, вариантах др и магазинах хранится локально, обновляется ...Закрыт13 лет назад
Разработка и создание брендированной wap-версии ППД-онлайн и приложения для iPhone (ПДД-онлайн).Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу разработчика (команду) для разраюботки игр/приложений для кпк под управление ос андроид. Оставляйте свои заявки.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен класс на Java для работы с GPS: подключение системного гпс, внешнего(у сотовых телефонов), настойка подключения, чтобы выдавал текущие координаты, демонстрация функций класса, возможно помощь при интеграции в нашу программку.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад