Мобильное приложение - разговорники для WinMobile.

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Универсальная оболочка для разговорников на разных языках, включает транскрипцию и озвучивание. Более подробная информация в виде графической схемы и текста будет выслана кандидатам. Основные возможности интерфейса - это поисковая строка-фильтр на три направления, родной вариант, транскрипция, иностранный вариант.

13 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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