Сделать исходники из java приложения

Мобильные приложенияЗавершен3 заявки232 просмотра
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Объясню подробно что нужно. Есть java приложение. Нужно декомпилировать его и сделать его исходник(мне нужно в одном из файлов периодически менять 2 параметра. Так же нужно сделать так, чтобы исходник можно было скомпилировать обратно в jar файл. Плюс объяснить мне как это делается, чтобы потом яя сам мог проделывать эту процедуру

13 лет назад
ilushkin1707
Илья 
36 летРоссия
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Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
kukuru2nik
Виталий 
38 летБеларусь
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