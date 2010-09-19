Сделать исходники из java приложения

Объясню подробно что нужно. Есть java приложение. Нужно декомпилировать его и сделать его исходник(мне нужно в одном из файлов периодически менять 2 параметра. Так же нужно сделать так, чтобы исходник можно было скомпилировать обратно в jar файл. Плюс объяснить мне как это делается, чтобы потом яя сам мог проделывать эту процедуру