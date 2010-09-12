Разработка игр для OS Android

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки208 просмотров
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Ищу разработчика (команду) для разраюботки игр/приложений для кпк под управление ос андроид.

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Android
13 лет назад
Code9
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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