Разработать приложение для iphone.

Требуется разработать приложение согласно ТЗ.

Разработчику будет предоставлены все исходные коды и наработки, что бы завершить его и использовать эти данные для более скорейшего и успешного завершения проекта.

Бюджет 350$ срок завершения – как можно быстрее, приступить необходимо немедленно.

Требования:

1) Ваши контактные данные (веб) + номер моб. телефона

2) Опыт в разработке приложений, примеры.

3) Сроки и план на разработку этого приложения.

4) отправить ответы на емейл [email protected]