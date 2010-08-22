Разработка wap-версии и приложения для iPhone

Пока есть только концепция, тз будем писать позже, поэтому прошу написать не точную стоимость, а ориентировочный бюджет или диапазон. Аналогично со сроками. Концепция - база точек продаж с картой гугла или яндекса, где можно посмотреть ближайшую ...