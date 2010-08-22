Разработка wap-версии и приложения для iPhone

Требуется помощь в установке программы под названием Менеджер звонков для мобильного и ПК. Моб.тел. Нокия 6120 класик. Общение по вопросу предпочитаю посредством : Скайп,ТимВюер и моб.тел. Лайф или МТС (хотя если у Вас безлимит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка и создание брендированной wap-версии ППД-онлайн и приложения для iPhone (ПДД-онлайн).
- Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходима простенькая программка на Java для телефонов, которая через некоторое время будет проверять обновились ли данные на сайте и выводить их.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен13 лет назад
Пока есть только концепция, тз будем писать позже, поэтому прошу написать не точную стоимость, а ориентировочный бюджет или диапазон. Аналогично со сроками. Концепция - база точек продаж с картой гугла или яндекса, где можно посмотреть ближайшую ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
.Закрыт13 лет назад
Хорошо документированная и написанная игра для iPhone требует обновления с iOS 2 для поддержки iOS 3 и 4, добавление новых функций. Подробности в техническом задании и при общении.Закрыт13 лет назад
Добрый день. Интересует java-программа (главное, чтобы её могли поддерживать простенькие телефоны, не КПК), с помощью которой можно было бы звонить в автоматическом режиме на определенный номер, устанавливать продолжительность разговора, задавать периодичность набора номера, а ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется написать простую развлекательную программу под Андроид, позволяющую определять совместимость именМобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно написать программку под айфон, которая представляет собой пульт удаленного управления медиа-проигрывателем, который находится на большом компьютере (управление по IP). Пока нужно сделать первую версию, в которой будет только 14 кнопок + цифры 0-9. Подробное ТЗ ...Закрыт13 лет назад
Есть необходимость в написании клиентского приложения для работы с Forex. Задача в первом приближении: просмотр позиций, управление заявок. Подробного ТЗ на данный момент нет. Интересует поддержка наибольшего числа платформ. В настоящий момент интересует ориентировочный уровень стоимости работ ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо эту игру http://mygame.su переложить в телефонный формат, чтобы можно было играть на таких телефоНах как Alcatel One Touch 708 Ваши предложения? оплата вмрМобильные приложения1 исполнительЗавершен13 лет назад