Простенькая Java программка

Мобильные приложенияЗавершен10 заявок339 просмотров
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Необходима простенькая программка на Java для телефонов, которая через некоторое время будет проверять обновились ли данные на сайте и выводить их.

13 лет назад
vaconi
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Sneg
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
5 дней
Михаил отлично справился с задачей. Все было реализовано на высоком уровне. Учел все наши замечания и пожелания. Рекомендую.
хороший заказчик
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