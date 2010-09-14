Простенькая Java программка

Требуется помощь в установке программы под названием Менеджер звонков для мобильного и ПК. Моб.тел. Нокия 6120 класик. Общение по вопросу предпочитаю посредством : Скайп,ТимВюер и моб.тел. Лайф или МТС (хотя если у Вас безлимит ...
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