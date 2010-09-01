Сделать Java ME приложение

Нужно сделать простенькое .jar приложение, которое при открытии отправляет смс, после чего по порядку открывает jpeg и txt файлы, которые я сам добавлю в билдер. префикс и короткий номер тоже должны редактироваться. Главное условие: Приложение должно отправлять строго 1 смску, несмотря на то, сколько раз пользователь откроет приложение. За всеми подробностями просьба стучать в icq 907-908.

p.s. Бюджет может быть увеличен