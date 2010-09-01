Сделать Java ME приложение

Есть система контроля транспорта. Необходимо создать приложение, которое будет соединяться с сервером программы для приема и передачи определенной информации. 1. Смена стоянки водителя 2. Вывод списка заказов 3. Бронирование заказов Приложение должно поддерживать авторизацию на сервер. Срок разработки 2 недели. Подробное ТЗ ...
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Нужно сделать простенькое .jar приложение, которое при открытии отправляет смс, после чего по порядку открывает jpeg и txt файлы, которые я сам добавлю в билдер. префикс и короткий номер тоже должны редактироваться. Главное условие: Приложение должно отправлять строго 1 смску, несмотря на то, сколько раз пользователь откроет приложение. За всеми подробностями просьба стучать в icq 907-908.
p.s. Бюджет может быть увеличен
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