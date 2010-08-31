Анимация под iphone

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок228 просмотров
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Требуется опытный разработчик для выполнения небольшого проекта под iphone

задача - сделать анимацию (около 100 имаджей). пример анимации предоставляется, графика тоже

edit: для выполнения проекта требуются навыки программирования под iphone

подробности в личку

13 лет назад
vladsw
Влад 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад