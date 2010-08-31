Генератор QR-кода

Требуется разработать приложение согласно ТЗ. Разработчику будет предоставлены все исходные коды и наработки, что бы завершить его и использовать эти данные для более скорейшего и успешного завершения проекта. Бюджет 350$ срок завершения – как ...
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Нужна программа, которая получается на мобильник, запускается на нем, при этом открывается на нем в виде части полученной QR-кода и части генерируемой, дополняющей полученный QR-код.QR-код весь не более 300 кбайт.
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