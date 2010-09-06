Приложение для телефона (java клиент)

Здравствуйте. Необходимо разработать видеорегистратор, с возможностью записи видео в фоне, наложения на видео gps координат и точного времени. Язык разработки:C# и C++. На C++ необходимо реализовать библиотеку, которая будет производить запись видео в фоне используя DirectShow, превью видео ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Водительские терминалы (Java-приложение) -
1.«Вход» - система отмечает водителя, что он вышел на линию.
2.«Заявка» - Автоматическое обработки заявки и отправка ближайшему борту. Звуковой сигнал при поступлении нового заказа.
3.«Взятие заявки» - После взятие заказа, автоматически отмечается что борт «по заявке»
4.«Бронирование заказа» - бронирование предварительных заказов. За 40 минут до выполнения заказа программа напоминает водителю о том что от забронировал заказ. Если водитель дает отказ то система автоматически выставляет заказа заново. Напоминание за 20 минут, если водитель дает отказ то система вносит штрафные санкции. И передает заказ на распределение или ближайшему борту.
5.«Отказ от заказа» - отказ от заказа который водитель уже взял, в этом случае система автоматически накладывает штрафные санкции и ставит водителя в низ очереди.
6.«На месте» - Автоматическое оповещение клиента о том что машина на месте, водитель отмечает что подъехал на адрес, после чего система оповещает клиента о подаче машины. Возможность отмести через сколько машина будет на месте.
7. «Посадка» - Забрав клиента, водитель через телефон указывает что он «взял» клиента. (Участие диспетчера не требуется)
8.«Посадка 1» - если водитель взял клиентов и в данный мемент не может брать заказы от оператора.
- Расчет стоимости. – возможность расчета стоимости для «Посадка 1»
9. «Выполнение» -
«Отказ» - в случае если клиент отказался от поездки. Открывается поле для ввода примечания. Клиент отмечается как «Подозрительный»
«Не расплатился» - клиент заносится в черный список.
«Успешно завершено» - заказ успешно выполнен.
Клиент не выходит, хотя звонок совершен.
10. «Цена» - оповещение водителя о стоимости проезда, он может внести коррективы, которые отправляются в бухгалтерию. Наценки -
Ожидание клиента
Багаж превышающий норму
Перевозка животных
Скидка по бонусной системе – ввод номер клиента, после система отображает стоимость проезда и номер скидки.
11.«Очередь» - Водитель самостоятельно становится в очередь (район) и ожидает новых заявок.
12.«Расчет» - при запросе этой команды система, рассчитывает стоимость со вмеси наценками и маршрутом и отправляет итоговую стоимость обратно программу.
13.«Архив заказов» - отслеживание всех выполненных заказов водителем.
14.«Приоритет» - после включение этой функции, автоматически водитель становиться приоритетней для системы. Если включено у всех, то система задает аукцион.
15.«Всегда на связи» - Потеря сети интернет система автоматически запрашивает водителя, если сеть потеряна то ему совершается звонок с адресом клиента, и отправляется смс, если водитель не взял трубку система повторяет вызов. Если водитель не ответил на второй звонок, то система отдает заказ на авто распределение. Система срабатывает если к адресу клиента машина ближайшая.
16.«Позвонить клиенту» - система соединяет водителя и клиента, через call сервер. Водитель не тратит деньги. Клиент видит только номер компании и не видит номера водителя.
17.«Перезвоните» - автоматическое соединение с оператором, система сама звонит водителю и по мере освобождения оператора соединяет. Звонки клиентов приоритетней.
18.«Чат с оператором» - обмен сообщениями между оператором и водителем.
19.«Чат с бортами» - обмен сообщениями между бортами.
20.«Информация» - информация о балансе, о порядке очереди, о кредите, о бонусах.
21.«Сообщения» - Информирование бортов о акциях и тд.
22.«Перерыв» - система отмечает что борт на линии, но на перерыве.
23.«Выход» - система снимает водителя с линии. Если потерянна связь то водитель не снимается с линии, а система отмечает что у водителя связь с интернетом прервана.
24.«Настройка» - после установки программы на телефон появляется пункт настройка в котором В водятся данные о водителе, адреса сервера, отмечаются возможные функции, вводится логин и пароль авторизации. После настройки данная панель не доступна для водителя.
Примечание : Все активные поля выделяются цветом, и раздается звуковой сигнал. Звуковой сигнал для нового заказа отличается от остальных, в «Чат с бортами» звуковой сигнал отключен и этот пункт не отмечается цветом.
Разработка системы для большинства телефонов - т.е более менее современных телефонов.
Бюджет указан примерный
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