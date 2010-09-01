Видеорегистратор для Windows Mobile

Здравствуйте.

Необходимо разработать видеорегистратор, с возможностью записи видео в фоне, наложения на видео gps координат и точного времени.

Язык разработки:C# и C++.

На C++ необходимо реализовать библиотеку, которая будет производить запись видео в фоне используя DirectShow, превью видео для выбора оптимального положения телефона.

На C# необходимо реализовать уже исполняемый файл, в котором будет превью с камеры, после выбора оптимального положения телефона, нажать на кнопку запись и начнётся запись видео. В настройках программы должна быть возможность выбора разрешения видео и возможность ограничения времени записи. Т.е. я выбрал сохранять к примеру 15 минут видео, по достижению этого предела, начинается перезапись файла. Также если в устройстве есть gps, то необходимо после установления связи со спутниками на видео добавлять точное время со спутников и координаты. Вот как-то так.

Работать должна программа на коммуникаторах под управлением Windows Mobile 5, 6, 6.1, 6.5, 6.5.3.

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