Водительские терминалы (Java-приложение) - 1.«Вход» - система отмечает водителя, что он вышел на линию. 2.«Заявка» - Автоматическое обработки заявки и отправка ближайшему борту. Звуковой сигнал при поступлении нового заказа. 3.«Взятие заявки» - После взятие заказа, автоматически отмечается ...
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Необходимо написать программу на яве, кот. будет устанавливаться на сотовый телефон,
функция данной программы:
у каждого телефона есть системная функция Net monitor, которая показывает, номера базовых станций, LAC, уровень сигнала и т.д. .. данная функция скрытая и ее можно активировать с помощью опред.команды..
Данная программ на яве должна залезать в систему телефона
и вытаскивать номер баз.станций и Lac
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