IPhone игра

Необходимо разработать игру "быки и коровы" для iPhone. Детали игры предоставлю по запросу. Бюджет 150$-200$ (можно обсудить). Проект не сложный для программиста с опытом. После завершения есть аналогичный проект, только со словами. Покажите свои приложения, нужен программер с опытом разработки под iPhone.