Приложение для мобильников

Нужно программное обеспечение. Для мобильного и сервера.

Задача:

1.Пользователь посылает смс запрос на сервер.

2. С сервера приходит, готовое смс, на мобильник пользователя, с необходимыми символами. СМС может быть с неизменяемой информацией и с изменяемой информацией.

На экране мобильника, при этом открываются окна. Окно №1, в котором уже есть некоторое количество цифр и/или букв, полученных с сервера в СМС и окно №2, стоящее следом.

Окно №2 :

а/ может быть заполнено на сервере, в этом случае его информация в нем не меняется;

б/ заполняется пользователем, в этом случае пользователь в полученном СМС, в окне №2, вводит несколько цифр и/или букв, дополняя полученные ранее цифры и/или буквы и/или символы .

3. Затем все полученное, формируется в один файл в этой же программе и нажатием на окно №3 «отправить по блютуз», передается, через блютуз, нажтием на окно №3 «отправить по блютуз».При этом все окна находятся на одной страничке экрана. На мобильном эти окна интерактивны в случае, если на мобильном сенсорный экран. В других случаях, эти действия происходят нажатием кнопок мобильного.

4. Затем пользователь выбират имя принимающего адаптера и отправляет инфу.