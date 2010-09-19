Приложение для мобильников

Водительские терминалы (Java-приложение) - 1.«Вход» - система отмечает водителя, что он вышел на линию. 2.«Заявка» - Автоматическое обработки заявки и отправка ближайшему борту. Звуковой сигнал при поступлении нового заказа. 3.«Взятие заявки» - После взятие заказа, автоматически отмечается ...
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Нужно программное обеспечение. Для мобильного и сервера.
Задача:
1.Пользователь посылает смс запрос на сервер.
2. С сервера приходит, готовое смс, на мобильник пользователя, с необходимыми символами. СМС может быть с неизменяемой информацией и с изменяемой информацией.
На экране мобильника, при этом открываются окна. Окно №1, в котором уже есть некоторое количество цифр и/или букв, полученных с сервера в СМС и окно №2, стоящее следом.
Окно №2 :
а/ может быть заполнено на сервере, в этом случае его информация в нем не меняется;
б/ заполняется пользователем, в этом случае пользователь в полученном СМС, в окне №2, вводит несколько цифр и/или букв, дополняя полученные ранее цифры и/или буквы и/или символы .
3. Затем все полученное, формируется в один файл в этой же программе и нажатием на окно №3 «отправить по блютуз», передается, через блютуз, нажтием на окно №3 «отправить по блютуз».При этом все окна находятся на одной страничке экрана. На мобильном эти окна интерактивны в случае, если на мобильном сенсорный экран. В других случаях, эти действия происходят нажатием кнопок мобильного.
4. Затем пользователь выбират имя принимающего адаптера и отправляет инфу.
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