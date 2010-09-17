IPhone приложение для пожарных инспекторов

$3500
Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки236 просмотров
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Есть существующий сайт, предоставляющий возможность вести учет инспекций дверей на предмет пожарной безопасности. Необходимо сделать iPhone клиент со следующей функциональностью:

1) Аутентикация на сервере (здесь и ниже для всех запросов на сервер будет предоставлен REST веб-сервис)

2) Используя GPS функцию iPhone, идентифицировать текущее местоположение (город) и запросить список инспекций в данном городе

3) Ввод более детального адреса, затем показ списка инспекций по данному адресу – простая таблица с 2-3 колонками

4) Просмотр всех доступных инспекций – та же таблица, другой фильтр

5) Показать сохраненный PDF отчет – загрузка PDF файла по ссылке и отображение

6) Сканирование и распознавание штрих-кода двери

7) Ввод штрих-кода вручную

8) Ввод номера двери и показ данных двери (довольно большой объем информации – около 6-7 экранов данных, помимо чек-боксов и текстовых данных также есть картинки и звукозапись)

9) Показать список дверей в инспекции и возможность выбрать одну из них

10) Показать список проблем двери

11) Показать список оборудования, связанного с дверью

12) Возможность добавить заметку на дверь

13) Возможность сгенерить отчет, показывающий краткую информацию о двери

Заинтересовавшимся кандидатам необходимо выслать на [email protected] следующую информацию:

1) Дать первую оценку стоимости проекта – как в часах, так и в деньгах (в случае fixed bid deal), с детализированной сметой – чтобы было понятно, как формируется цена

2) Календарное время выполнения – оптимистичное и пессимистичное

3) Указать стоимость работочаса – в случае time & materials engagement

4) Портфолио работ

5) Резюме

6) Рекомендации от предыдущих заказчиков

Указанный бюджет ориентировочный, Ваша оценка может быть как ниже, так и выше указанной отметки. Решение будем принимать по совокупности цена-качество. Под качеством также понимаем уровень коммуникации, неполные заявки рассматриваться не будут.

13 лет назад
logicaldesign
Ольга 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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