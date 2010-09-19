Мобильные приложения на все платформы

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок189 просмотров
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Требуется создать приложения полностью (общий сервер, клиент, дизайн) для всех мобильных платформ: Adnroid, Symbian, iPhone, Windows mobile. Цель приложения — информация для студентов ВУЗа.

Приложения должны уметь работать в оффлайн режимах с обновлениями и уметь следующее:

Минимальные необходимые функции:

- информация о вузе (адреса, контакты, факультеты)

- информация о преподавателях (поиск, информация)

- расписание

- календарь событий

- учебный календарь (возможность формирования календаря с расписанием дисциплин, дедлайнов, контрольных работ, экзаменов)

- доска объявлений

- расписание на день: сервис, в котором ты оставляешь свой телефон, время, периодичность и тебе присылается твое расписание на день (периодичность может меняться)

Работы, и диапазон цен на разработку слать на [email protected]

13 лет назад
atata
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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