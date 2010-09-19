Завершение приложения для Андроид

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка212 просмотров
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Ищем инжинера для разработки приложений игр под Андроид.

На данный момент требуется завершить проект под андроид, часть кода надо переписать, часть написать заново.

Знание 1.6 и желательно 2.0 платформы

Хорошая коммуникация, ежедневные билды

Знание свн

Частичная занятость.

13 лет назад
dennisa
Денис 
43 годаНидерланды
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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