Завершение приложения для Андроид

Требуется создать приложения полностью (общий сервер, клиент, дизайн) для всех мобильных платформ: Adnroid, Symbian, iPhone, Windows mobile. Цель приложения — информация для студентов ВУЗа. Приложения должны уметь работать в оффлайн режимах с обновлениями и уметь ...
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Ищем инжинера для разработки приложений игр под Андроид.
На данный момент требуется завершить проект под андроид, часть кода надо переписать, часть написать заново.
Знание 1.6 и желательно 2.0 платформы
Хорошая коммуникация, ежедневные билды
Знание свн
Частичная занятость.
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