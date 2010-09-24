Call-back звонилка для Symbian платформы

Нужно программное обеспечение. Для мобильного и сервера. Задача: 1.Пользователь посылает смс запрос на сервер. 2. С сервера приходит, готовое смс, на мобильник пользователя, с необходимыми символами. СМС может быть с неизменяемой информацией и с изменяемой информацией. На ...