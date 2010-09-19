Необходима событийная программа-календарь для Android OS, которая позволит выводить события на текущую дату. Предварительно календарь событий должен быть введен в программу либо локально, либо синхронизирован через внешний сервер.
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Необходима событийная программа-календарь для iPhone OS 2.0 - iOS4, которая позволит выводить события на текущую дату.
Предварительно календарь событий должен быть введен в программу либо локально, либо синхронизирован через внешний сервер.
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