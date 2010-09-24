Приложение для смартфона

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Создание простого приложения на Java для смартфона на базе андроида

13 лет назад
NevaStudio
Александр 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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