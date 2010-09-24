Карточная игра для iPhone и iPad

Требуется написать такую программу: - для мобильников (работает на Java) - работает с GPRS или каким-то ещё интернетом в мобиле - позволяет: а) указать в каком районе города находится человек (человек это выбирает сам) б) передать эту информацию ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист с опытом разработки приложений для iPhone и iPad, а также с опытом публикаций игр в AppStore.
Предполагается поэтапная разработка игры с выводом в AppStore. Оплата также поэтапная.
Дописываю дизайн документ. Который будет являться техническим заданием. Суть игры и объем работ можно понять уже по тому что есть.
Концепт дизайна есть.
Все графические элементы будут разрабатываться мной после обсуждения с Вами реализации интерфейса.
Присылайте Ваши заяки и портфолио. Для заключения контракта мне от Вас понадобится смета и график разработки.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Требуется программист для написания Call-back звонилки для Symbian платформы. Приложение уже имеется на Java, iPhone, Windows Mobile и Android платформах. Задача: написать, либо, если возможно, экспортировать с любой их этих платформ. Возможно долгосрочное сотрудничество при соблюдении сроков выполнения ...Закрыт13 лет назад
- $400
Нужно найти способ делать unlock, для айфонов с ОС 4.02(только 3GS, 3G итак можно) и 4.1 Бюджет обсуждаем, срок? Без предоплат, возможно поэтапно..Закрыт13 лет назад
Необходима событийная программа-календарь для iPhone OS 2.0 - iOS4, которая позволит выводить события на текущую дату. Предварительно календарь событий должен быть введен в программу либо локально, либо синхронизирован через внешний сервер.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходима событийная программа-календарь для Android OS, которая позволит выводить события на текущую дату. Предварительно календарь событий должен быть введен в программу либо локально, либо синхронизирован через внешний сервер.Закрыт13 лет назад
- $250
Необходимо следующее. Приложение , которое устанавливается на КПК и отправляет на сервер координаты своего местоположения. Более подробное ТЗ на почтуМобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Меню: цвет - [галка]круг - квадрат - треугольник выход запускается программа, рисуется фигура (треугольник) рандомным цветом, в меню можно задать форму фигуры. снизу подпись что за фигура при клике на экран меняем цвет на рандомный прога под андроид, компиляция в linux (возможно?)Мобильные приложения1 исполнительЗавершен13 лет назад
Универсальная оболочка для разговорников на разных языках, включает транскрипцию и озвучивание. Более подробная информация в виде графической схемы и текста будет выслана кандидатам. Основные возможности интерфейса - это поисковая строка-фильтр на три направления, родной ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем инжинера для разработки приложений игр под Андроид. На данный момент требуется завершить проект под андроид, часть кода надо переписать, часть написать заново. Знание 1.6 и желательно 2.0 платформы Хорошая коммуникация, ежедневные билды Знание свн Частичная занятость.Закрыт13 лет назад
Требуется создать приложения полностью (общий сервер, клиент, дизайн) для всех мобильных платформ: Adnroid, Symbian, iPhone, Windows mobile. Цель приложения — информация для студентов ВУЗа. Приложения должны уметь работать в оффлайн режимах с обновлениями и уметь ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад