Карточная игра для iPhone и iPad

Нужен программист с опытом разработки приложений для iPhone и iPad, а также с опытом публикаций игр в AppStore.

Предполагается поэтапная разработка игры с выводом в AppStore. Оплата также поэтапная.

Дописываю дизайн документ. Который будет являться техническим заданием. Суть игры и объем работ можно понять уже по тому что есть.

Концепт дизайна есть.

Все графические элементы будут разрабатываться мной после обсуждения с Вами реализации интерфейса.

Присылайте Ваши заяки и портфолио. Для заключения контракта мне от Вас понадобится смета и график разработки.