Доработать iPhone приложение

Велась работа по разработке приложения для iPhone.

функционал не сложен и включает в себя: 3 кнопки. одна открывает информацию о приложении. вторая - открывает раздел статей, которые беруться с сервера. третья - каталог фото, часть которых берется с сервера, а часть можно самому снять камерой.

К сожалению разработчик не смог завершить проект. Есть крайняя необходимость завершить проект и добавить дополнительный функционал. Есть исходники.

Понятно, что оценивать такую работу не реально без просмотра исходников, поэтому на данном этапе выбираем кандидатов.

Спасибо за Ваши предложения.