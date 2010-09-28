Доработать iPhone приложение

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки118 просмотров
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Велась работа по разработке приложения для iPhone.

функционал не сложен и включает в себя: 3 кнопки. одна открывает информацию о приложении. вторая - открывает раздел статей, которые беруться с сервера. третья - каталог фото, часть которых берется с сервера, а часть можно самому снять камерой.

К сожалению разработчик не смог завершить проект. Есть крайняя необходимость завершить проект и добавить дополнительный функционал. Есть исходники.

Понятно, что оценивать такую работу не реально без просмотра исходников, поэтому на данном этапе выбираем кандидатов.

Спасибо за Ваши предложения.

13 лет назад
bizzzare
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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