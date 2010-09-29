Написать простенький мидлет

$100
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Нужно написать .jar приложение, которое перед открытием отправляет строго 1 смс. После чего приложение становится бесплатным.

Суть приложения: предоставление любовных советов. За полным ТЗ в аську 907-908

13 лет назад
Soil112
Илья 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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