Приложение J2ME

Журналу необходимо разработать приложение для App Store (Совместимое с iPhone, iPod touch, и iPad) Нужен аналог http://itunes.apple.com/ru/app/cosmo/id365795481?mt=8 (только новости и статьи, без магазина)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходники игры.
Надо дописать ее, так что бы при запуске отправлялась смс на определенный номер, с сообщением о том что приложение запущено.
Сколько по цене и по времени?
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