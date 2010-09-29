Приложение под iphone

Нужно создать приложение, которое будет отображать инфрмацию с одного сайта в online (данные будут в xml или в любом другом удобном для вас виде).

Вопросов у меня много к разработчику, детали будем обсуждать на прямую. Сейчас укажите примерную стоимость такой работы.

p.s. Для web, на php данную задачу можно было бы решить за 1 день. Это для понимания объема работ. Поэтому укажите сугубо примерное время на разработку.