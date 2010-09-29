Приложение для samsung i900

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка82 просмотра
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Требуется написать приложение которая будет пересылать исходящее смс на другой номер.

13 лет назад
Ficd
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
UGreek85
Серёгин 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$100
1 день
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