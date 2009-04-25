DISloyal

Дмитрий DISloyal

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Современный оригинальный дизайн

Профессиональный графический дизайнер

г. Калуга

E-mail: [email protected]

ICQ: 477-726-181

Область интересов:

• айдентика (логотипы, фирменные стили, гайдлайны)

• полиграфия (календари, открытки, буклеты)

• написание минусовок

Отзывы заказчиков

Djmixsu
Art 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Визитка для гангстера
Супер!
Любой фрилансер мечтает о таком заказчике!
Ответный отзыв
Djmixsu
Art 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Обои на рабочий
Действительно креативные мысли у Дмитрия - огромное спасибо!
Разумные сроки. Грамотно направляет твои идеи в нужное русло. С таким заказчиком приятно работать
Ответный отзыв
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