Современный оригинальный дизайн
Профессиональный графический дизайнер
г. Калуга
E-mail: [email protected]
ICQ: 477-726-181
Область интересов:
• айдентика (логотипы, фирменные стили, гайдлайны)
• полиграфия (календари, открытки, буклеты)
• написание минусовок
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
16 лет назад
Супер!
Ответный отзыв
Любой фрилансер мечтает о таком заказчике!
$10
10 баллов
16 лет назад
Действительно креативные мысли у Дмитрия - огромное спасибо!
Ответный отзыв
Разумные сроки. Грамотно направляет твои идеи в нужное русло. С таким заказчиком приятно работать
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $10
от 3 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
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