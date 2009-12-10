Рисуем дисконт карты (подарочный сертификат)

Здравствуйте, нам нужно срочно сделать макет календаря. Лозунг нашей компании «10 лет на службе печатного слова» (наша компания занимается распространением печатной продукции). Нам нравится символ года – тигр, его можно использовать, как стража, который охраняет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет труженники!
Задача:
Отрисовать в векторе подарочный сертификат для торговой точки.
Торговая точка предоставляет широкий спектр услуг по дизайну штор, пошиву и т.д., это все к тому, что тема подарочных сертификатов разрабатывается в основном для Ж (женского пола :) - сами понимаете, женщина без штор.......
по этой причине ОЧЕНЬ хотелось`бы чтобы фончики, цветовые наборы соответствовали этому требованию.
Например, (как факт) женщины любят цветы, всякие там вазочки, бабочек и шторы! :)
Формат: подходящий для печати, cda - про стандарты (визиточные) не забывайте!
Сертификат будет 2х сторонний, на 1 стороне картинка с названием фирмы или номиналом (на ваше усмотрение - ну и на наше тоже).
2 сторона должна выглядеть как пластиковая карта, кстати печать будет осуществляться именно на пластике, а не на бумаге - это я думаю тоже важный момент.
На 2 стороне будут размещены контактные данные, полоса (псевдо магнитная - стилизация или копия пластиковой карты).
Конечно шедевров мы не ждем, хотя как знать, но цена окончательная и обжалованию не подлежит.
Например в соседней дизайн мастерской готовы выполнить данную работу именно за эту сумму.
Почему Вы - хочется посмотреть, на что люди способны, уверены, что разнообразных решений Вы сделаете гораздо больше.
Финалист будет только 1! По итогам конкурса, будет также принято решение о дальнейшем сотрудничестве в подобном деле (еще 4 заказа можем предложить победителю - разработка дисконтных карт 2 фирмы, визитка и карта скидок постоянного клиента).
Сразу хочется поблагодарить всех участников конкурса, не зависимо от нашего окончательного выбора!
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Дизайн баннера 4х1 метра Дизайн баннера 4х1 метра. Нужен не то чтобы дизайн, а грамотный подбор цветов и разделения 2х сфер услуг на одном баннере. Услуги следующие первые (парикмахерская, студия загара,), вторые (ремонт компьютеров, создание сайтов). Цель такая: 1.Подобрать ...Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: расширить шрифт Officina Serif CTT Regular на знаки: O+о умлаут (с точками наверху), А+а умлаут, У+у умлаут, эстонская Ы (О с ~ наверху) Ää, Öö, Üü, Õõ.Завершен14 лет назад
- $65
А4 20 страниц, текст+ пара таблиц, никаких рисунков. Срочно. Указывайте минимальный срок, за который успеете сделать.Завершен14 лет назад
Добрый день. Необходим макет баннера (3-4 варианта) для печати на баннерной ткани. Оплата 500 рублей. Схематичный макет в приложении. Что-то вроде ТЗ: Ретро стиль, желательно с использованием фото Мэрлин Монро. По рисунку в приложении - кружки внизу слева - ...Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо в кротчайшие сроки разработать дизайн брошюры для предприятия занимающегося изготовлением полотенцесушителей. Размер брошюры А4. Образцы понравившихся нам брошюр вышлю при личной переписке. Жду ваших предложений. Оплата "Безопасная сделка".Закрыт14 лет назад
- $7
Лого в аттаче.Завершен14 лет назад
- $100
Требуется дизайн и верстка буклета на 6 страниц А4, включая обложку. Тематика – строительство коттеджей. Бюджет ограничен – на аутсорсинг...Верстка полиграфии47 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем дизайнера из Петербурга для долгосрочного сотрудничества! Нужно придумать дизайн автомобильного журнала! все вопросы на [email protected] Можно начинающий и недорогой! Хотим создать пробную ПИШИТЕ НА ПОЧТУ ХОЗЯИНУ [email protected] и все детали узнайте у него!Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Хотим сделать раздаточный рекламный материал, в виде книжной закладки. Желательно, чтоб получатель сразу понимал о том, что в первую очередь у него в руках закладка, а не реклама. Дизайн должен быть таким, чтобы человек не выбросил закладку, ...Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт14 лет назад