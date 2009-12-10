Рисуем дисконт карты (подарочный сертификат)

$10
Верстка полиграфииЗавершен8 заявок807 просмотров
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#1$

Привет труженники!

Задача:

Отрисовать в векторе подарочный сертификат для торговой точки.

Торговая точка предоставляет широкий спектр услуг по дизайну штор, пошиву и т.д., это все к тому, что тема подарочных сертификатов разрабатывается в основном для Ж (женского пола :) - сами понимаете, женщина без штор.......

по этой причине ОЧЕНЬ хотелось`бы чтобы фончики, цветовые наборы соответствовали этому требованию.

Например, (как факт) женщины любят цветы, всякие там вазочки, бабочек и шторы! :)

Формат: подходящий для печати, cda - про стандарты (визиточные) не забывайте!

Сертификат будет 2х сторонний, на 1 стороне картинка с названием фирмы или номиналом (на ваше усмотрение - ну и на наше тоже).

2 сторона должна выглядеть как пластиковая карта, кстати печать будет осуществляться именно на пластике, а не на бумаге - это я думаю тоже важный момент.

На 2 стороне будут размещены контактные данные, полоса (псевдо магнитная - стилизация или копия пластиковой карты).

Конечно шедевров мы не ждем, хотя как знать, но цена окончательная и обжалованию не подлежит.

Например в соседней дизайн мастерской готовы выполнить данную работу именно за эту сумму.

Почему Вы - хочется посмотреть, на что люди способны, уверены, что разнообразных решений Вы сделаете гораздо больше.

Финалист будет только 1! По итогам конкурса, будет также принято решение о дальнейшем сотрудничестве в подобном деле (еще 4 заказа можем предложить победителю - разработка дисконтных карт 2 фирмы, визитка и карта скидок постоянного клиента).

Сразу хочется поблагодарить всех участников конкурса, не зависимо от нашего окончательного выбора!

14 лет назад
Djmixsu
Art All 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
smaste
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
Константин выполнил работу конкурса очень быстро и очень качественно, сразу видно, что человек трудится профессионально. Огромное спасибо, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик. Проверено. :) Понравился четкий и понятный подход к задаче, ответсвенность заказчика, оплата была произведена полностью. Всем рекомендую! С удовольствием буду сотрудничать и в дальнейшем времени.
Заявки фрилансеров
smaste
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
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