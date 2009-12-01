Задача: расширить шрифт Officina Serif CTT Regular на знаки: O+о умлаут (с точками наверху), А+а умлаут, У+у умлаут, эстонская Ы (О с ~ наверху) Ää, Öö, Üü, Õõ.
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Дизайн баннера 4х1 метра
Дизайн баннера 4х1 метра.
Нужен не то чтобы дизайн, а грамотный подбор цветов и разделения 2х сфер услуг на одном баннере.
Услуги следующие первые (парикмахерская, студия загара,), вторые (ремонт компьютеров, создание сайтов).
Цель такая:
1.Подобрать 3 самых удачных цветовых варианта ( баннер будет размещен на желтом фоне) смотреть фото.
2.Грамотно разделить 2 сферы услуг, чтобы обе были равномерно видны.
3.Гармонично нарисовать стрелку, телефон и адрес.
Приветствуются инициативные дизайнеры которые, предложат свои наброски со своими водяными знаками.
Оплата 300 рублей. WMR
ФОТО
http://fotoloader.ru/v.php?id=1a40afefadb2cd08cf092cd0ca1aa39d
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