Дизайн баннера 4х1 метра.

$10
Верстка полиграфииЗакрыт19 заявок350 просмотров
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Дизайн баннера 4х1 метра

Дизайн баннера 4х1 метра.

Нужен не то чтобы дизайн, а грамотный подбор цветов и разделения 2х сфер услуг на одном баннере.

Услуги следующие первые (парикмахерская, студия загара,), вторые (ремонт компьютеров, создание сайтов).

Цель такая:

1.Подобрать 3 самых удачных цветовых варианта ( баннер будет размещен на желтом фоне) смотреть фото.

2.Грамотно разделить 2 сферы услуг, чтобы обе были равномерно видны.

3.Гармонично нарисовать стрелку, телефон и адрес.

Приветствуются инициативные дизайнеры которые, предложат свои наброски со своими водяными знаками.

Оплата 300 рублей. WMR

ФОТО

http://fotoloader.ru/v.php?id=1a40afefadb2cd08cf092cd0ca1aa39d

14 лет назад
pampushka
Роман 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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